José Manuel López: "Podemos quiere cambiar el modelo productivo mirando a Europa"

CRITICA "EL MODELO DEL LADRILLO ASOCIADO A LA CORRUPCIÓN"

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, José Manuel López ha dado todos los detalles sobre el programa económico de Podemos. Según ha dicho, se trata de introducir modificaciones en el sistema productivo porque el actual "no es sostenible". En este sentido, sobre el apoyo a quienes más lo necesitan, ha denunciado que "no es sensato rescatar a los bancos y no a la gente cuando está mal" y que "el bono social no llegue a quienes les cortan la luz". Ante las afirmaciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtiendo de la posibilidad de ir hacia un rescate, si se aplican las ideas de Podemos, López ha respondido que la corrupción es lo que lleva al rescate.