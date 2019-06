José Manuel Franco, PSOE Madrid: "Propondré a Pilar Llop como nuestra candidata a presidir la Asamblea de Madrid"

"No me ha sorprendido la reunión de Ciudadanos con Vox, pero no nos damos por vencidos", afirma el secretario general del PSOE Madrid, José Manuel Franco, que insiste en apostar por un gobierno "de progreso" y "limpio".

Franco apunta que presentará a la jueza Pilar Llop, especialista en violencia de género, como candidata a presidir la Asamblea de Madrid. "Estamos dispuestos a negociar con todas las fuerzas políticas. Estamos legitimados", añade el secretario socialista, que vuelve a tender la mano a Ciudadanos.