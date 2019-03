José Julio Rodríguez: "El terrorismo no es una guerra, las victorias contra él no se consiguen con las armas"

DEFIENDE LA CREACIÓN DE UN CONSEJO DE PAZ

El candidato de Podemos para ser ministro de Defensa, José Julio Rodríguez, aclara que no integrarse en un pacto no quiere decir que Podemos no luche contra el yihadismo, sino que lo quiere hacer de una manera más eficaz. Además, pide "no demonizar a la gente por su origen o religión", porque las poblaciones locales son las que más sufren.