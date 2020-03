José Antonio López Guerrero, profesor de Microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, valora "con optimismo" los últimos datos de la expansión del coronavirus en España. "La expansión exponencial que hemos vivido hace unos días en la Comunidad de Madrid, por lo menos se está desacelerando", indica.

No obstante, el especialista advierte que "todavía el virus tiene que dar más casos y todavía, por desgracia, tienen que aparecer bastantes fallecidos". En este sentido, ha explicado que "las grandes medidas" que ahora se están imponiendo tardarán "15-20 días en surtir efecto".

Por otra parte, López Guerrero ha apuntado al "aliado de la climatología" y se ha mostrado optimista acerca de que la llegada del calor "puede favorecer el decrecimiento de nuevos casos".

Acerca de las medidas adoptadas para frenar la transmisión, el experto ha señalado que "tenemos que remar todos en la misma dirección" y ha instado a los políticos a "no utilizar esta crisis para hacer campaña electoral", algo que tacha de "vergonzoso". "Se están imponiendo las medidas adecuadas según van apareciendo los acontecimientos", ha defendido el especialista.

"No me creo los datos de Italia"

Preguntado acerca de la comparación con otros países europeos, como Italia, donde ya hay más de 800 fallecidos por el COVID-19, José Antonio López Guerrero se ha mostrado reticente acerca de los datos del país vecino.

"No me creo los datos de Italia. No me creo ese 8% de mortalidad del virus", ha sentenciado. "Significa que a lo mejor al principio no se hicieron las cosas con la diligencia oportuna y se estuvieron detectando los casos más graves", ha agregado.

"Seguramente el virus estuviera circulando si no en un orden, en dos órdenes de magnitud por encima", ha estimado sobre el caso italiano. Esto, a su juicio, es la razón de que los viajes desde y hacia Italia fueran "diseminando los focos epidémicos a lo largo de toda Europa".

"El virus está ya circulando libremente, ya es prácticamente imposible hacer una trazabilidad de los casos", ha considerado el experto, que cree que habrá que esperar "un par de semanas, quizás un mes" para comprobar que las medidas drásticas adoptadas en el país surten efecto. "Medidas contundentes", ha dicho, de las que seguramente España siga "el mismo camino".