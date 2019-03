Jorge Verstrynge: "En tanto el capitalismo no esté regulado, no se puede acabar con los paraísos fiscales"

ANALIZA LOS 'PAPELES DE PANAMÁ'

Jorge Verstrynge, profesor de la UCM, analiza en Al Rojo Vivo el escándalo de los 'papeles de Panamá'. Asegura que "en tanto el capitalismo no esté regulado, no se puede acabar con los paraísos fiscales" y señala que en Europa mismo "sin armonización fiscal" no es posible acabar con ellos.