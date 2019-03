Jorge Verstrynge: "Muchas cosas seguirían igual sin la presión de Podemos"

Jorge Vestrynge, profesor en la Universidad Complutense, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre el efecto de Podemos en todos los partidos políticos. "Es evidente que tanto los discursos de Rajoy contra la corrupción y la decisión del PSOE de votar a favor de la modificación del artículo 135 de la Constitución son victorias de Podemos", ha dicho. Además, ha añadido que "hay que recuperar el compromiso de Luxemburgo de 1962", a favor de que si "un país de la Unión Europea ve que su estabilidad, social o económica, peligra, puede pedir suspensión de medidas que se apliquen a nivel internacional".

Asimismo, Verstrynge ha explicado que "es inevitable renegociar las deudas de todos los países de la Unión Europea para poder salir del atolladero" y que, "evidente, sin la presión de Podemos no habrían cambiado muchas cosas en este país".

Sobre la concreción de las medidas de Podemos, Verstrynge no duda de que las propuestas de la formación son vagas. No obstante, ha explicado que "un partido debe tener prioridades como realojar a las personas expulsadas de su casa antes de que los bancos reciban dinero. Una cosa son las prioridades y otra es la concreción, que resulta imposible si no se levantan las alfombras".

"Podemos va a decir prioridades y, después, en función de los medios, sin cambiar su orden, empezará a aplicarlas. Sin embargo, hoy por hoy es difícil empezar a aplicar cifras", ha respondido. También ha apuntado que "en el camino a las elecciones generales pueden pasar cosas y va a ser largo. Habría que seguir con la labor didáctica y explicando a la gente qué es lo que se quiere hacer".