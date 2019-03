Jorge Verstrynge: "En el PP están aterrados por Podemos"

Jorge Verstrynge, exsecretario general de Alianza Popular y profesor en la Universidad, ha hablado sobre la declaración de Ángel Acebes como imputado en la Audiencia Nacional. Al respecto ha dicho que no se encuentra sorprendido porque "se ha llegado a un punto tremendo con la subcasta política de España de la casta depredadora, jauría". Además, ha añadido que no le extrañaría nada que "María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP terminara imputada, al igual que prácticamente todos los tesoreros que ha habido".

Sobre la compra de acciones ha explicado que "un tesorero no es responsable de comprar acciones o de recibir dinero de determinada magnitud, no responde, el obedece a decisiones políticas". Además, ha respondido que no sabe "con exactitud" si en su época había caja 'B': "En mi época el secretario general estaba puenteado por el presidente del partido, Fraga y el tesorero, Ángel Sanchís".

Asimismo, Verstrynge ha justificado "si por caja B se entiende por dinero no declarado, claro que la ha habido, la había en todos los partidos políticos, quizá menos en el PCE" y que "la persona que hace el donativo no quiere constar como generoso donante, entonces sólo consta en la carpeta de Álvaro Lapuerta".

Acerca de Bárcenas, el reparto de sobres y la utilización de dinero negro para reformas de la sede, Verstrynge considera que "lo que ha dicho Bárcenas es la verdad" y que no se va a acobardar. También subraya que "la UDEF hace bien en escarbar en la dirección en la que Luis Bárcenas ha apuntado".

Jorge Verstrynge ha apuntado igualmente que "Luis Bárcenas tiene información suficiente para volar a Mariano Rajoy y la derecha española".

El exsecretario general de la Audiencia Nacional ha cuestionado la situación política actual de "subcasta" y ha denunciado que es imposible que quienes han formado el sistema hasta ahora "lo cambien". Sería importante "que haya un auténtico régimen de terror para quienes roben, si no la gente no va a creer en nada. Lo que hay que hacer aquí es dar un escobazo".