Jordi Évole: "Yo creo que no hubo delito de rebelión en Cataluña"

ASEGURA QUE 'EL DILEMA' APORTA INFORMACIÓN QUE NO TENÍAMOS

Jordi Évole explica que no cree que hubo rebelión en Cataluña aunque puntualiza que no es "un experto en la materia". Además anima a ver el reportaje 'El Dilema' de Salvados: "Entiendo que pueda haber un cierto hartazgo del tema catalán, solo quiero decirles a los espectadores que lo que van a ver en Salvados es diferente y aporta una información que hasta ahora no teníamos".