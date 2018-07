Joan Herrera: "Artur Mas es más de derechas que el Partido Popular"

Joan Herrera, el candidato de ICV-EUiA, ha calificado a Artur Mas como su adversario. "Mi adversario no es ERC ni el PSC, mi adversario es Artur Mas por una razón simple: Mas, a veces, es más de derechas que el Partido Popular", ha explicado el candidato. Según Herrera, CiU ha demostrado que entre Cataluña y los mercados, siempre va a favorecer a los mercados.

El Gobierno ha desestimado que Jorge Fernández, ministro del Interior, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, comparezcan de manera urgente para dar explicaciones sobre los informes policiales que apuntan a un presunto delito de corrupción por parte de Artur Mas y la familia Pujol. Joan Herrera se muestra en contra de la decisión ya que "alguien tendría que explicarse". "Deberían haber investigado más a fondo sobre otros casos que también han salpicado a CiU".

Con respecto a la independencia en Cataluña y la convocatoria de un referéndum, Herrera ha señalado que su partido va a garantizar que haya una consulta para que la gente pueda decidir". "Yo quiero que se me reconozca como nación y no por razones históricas. Quiero que me reconozcan el derecho a la autodeterminación y que me den instrumentos políticos para mejorar la vida de la gente", ha explicado Herrera.