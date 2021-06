El profesor y analista de laSexta Joan Coscubiela se ha mostrado en contra de la idea que baraja el Gobierno de bajar el IVA de la luz después de impulsar la nueva factura a principios de junio. Así se ha expresado en 'Al Rojo Vivo', donde ha comentado aun así que esta situación es, para muchas familias, "dramática".

"A esta subida se suman otros factores como pérdida de empleo, ERTE…" ha aseverado. No obstante, a la hora de valorar si el Gobierno debe bajar o no el IVA, Coscubiela ha sido claro: "Creo que el Gobierno se equivocaría si aborda esta cuestión (…) con la solución fácil de tocar el sistema fiscal".

El analista ha rechazado esta decisión por una cuestión de "equidad social": "Yo no estoy de acuerdo en que me rebajen el IVA de la luz, ni a ti ni a Garamendi. Porque esos recursos que el Estado no va a ingresar de nosotros, que posiblemente no lo necesitemos, van a ser menos recursos para abordar temas como la emergencia energética".

Finalmente, Coscubiela ha asegurado que la clave pasa porque el Gobierno regule el problema de fondo, ya que "aunque se baje el precio del IVA, las eléctricas van a seguir cobrando el precio del megavatio por encima del coste de producción".