Jaime Montero: "Si el ayuntamiento anunció que la obra era para adultos es porque lo sabía"

LOS TITIRITEROS HAN SALIDO DE PRISIÓN

El abogado de uno de los titiriteros que fueron encarcelados en Madrid, Jaime Montero, explica que ambos están contentos tras su puesta en libertad, y aclara que "la pancarta no es ni de ETA ni de Al-Qaeda, es un grupo inventado". Además, anuncia que no volverán a representar la obra hasta que no haya una sentencia absolutoria.