Irene Montero ha criticado duramente las recientes declaraciones de Pablo Casado, en las que aseguraba que "el Gobierno de Sánchez es el que más ha atropellado las instituciones". El presidente de los populares ha llegado a afirmar que "tenemos a una ministra en el Gobierno por ser mujer de un vicepresidente", algo que, según ha remarcado es "más propio de regímenes chavistas".

Unas palabras que no han gustado nada a la ministra de Igualdad. En Al Rojo Vivo ha querido hacer "una reivindicación de Yolanda Díaz, la mujer de los ERTES; de Ione Belarra, la mujer de la ley que protege a la infancia frente a todas las formas de violencia". También de su propio ministerio: "Tengo el honor de ser la ministra de la ley de 'solo sí es sí' o 'la ley trans'".

"Hay muchas 'mujeres de'. El problema no es que me lo diga a mí, que tengo la capacidad y la tribuna mediática para defenderme, pero cuántas no pensarán que cuando conseguimos cosas es mérito de nuestra pareja, amigos, jefes... Las que no aportamos nada útil, las que no aportamos nada a la sociedad a pesar de ser más de la mitad de la población", ha señalado Montero, que ha pedido "desterrar el machismo".

Asimismo, ha asegurado que el mensaje de Casado "va a quedar cada vez más desfasado y califica mucho más al presidente del PP que a las 'mujeres de' que tratan de mejorar la vida de la gente desde las instituciones", pero también ha recordado a las "trabajadoras del hogar, enfermeras, médicas, científicas que están sacando lo mejor de este país". Así, la ministra de Igualdad ha remarcado que "cuando el país está parado las que no paran son las mujeres, que hacen todo lo bello, todo lo útil y las tareas esenciales y muchas veces invisibilizadas".