El ministro de Sanidad considera que aún quedan semanas de incremento de casos de coronavirus, pero a preguntas en 'Al Rojo Vivo' sobre cuándo podría darse por finalizada esta tercera ola, ha respondido: "Pensamos que nos quedan unos días, quizá alguna semana todavía dura de incremento de casos, pero pensamos que con la medidas que se están tomando, aplicándolas bien, vamos a derrotar y doblegar esta tercera ola". Aunque no se ha aventurado a dar una fecha, sí ha apuntado: "Le hablo de días, quizá alguna semana".

Ha defendido que las comunidades autónomas han tomado medidas muy drásticas pero que no se ven de un día para otro, que hay que esperar los efectos que tienen. "¿Se colapsará el sistema sanitario", le han preguntado: "No, yo creo que no. Yo creo que no llegaremos a la situación de la primera ola, hemos elaborado unos planes de contingencia bueno y ahora veremos una estabilización".

Illa ha insistido en descartar el confinamiento domiciliario y se ha mostrado confiando y seguro en que España doblegará esta ola como -ha dicho- se doblegaron las anteriores. "Si comparamos caso a caso estamos tomando muy parecidas a Europa". Cree que las medidas que se van tomando son suficientes y explica que la situación es muy diferente en Canarias, Madrid o País Vasco.

"Lo que estamos haciendo es ya cogobernanza. Todo el tiempo que ha durado esta pandemia no he querido entrar en confrontación con las CCAA", y ha remitido al Consejo Interteritorial del miércoles".

También ha valorado las medidas tomadas en Navidad: "Yo creo que la ciudadanía cumplió las medidas en Navidad, son medidas muy duras y ya estamos en fatiga pandemia. No es nada sencillo. No hay soluciones mágicas. El periodo de Navidad es difícil donde se llevan a cabo muchos desplazamientos y hay un incremento de casos y ahora debemos enfrentarnos a ello por eso dimos una prorroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Era una situación que ya nos esperábamos".

Ante las críticas, ha asegurado que su adversario "es el virus, no lo es el presidente de Castilla y León, ni la presidenta Ayuso. Se trata de derrotar al virus", insiste el ministro de Sanidad: "Estoy seguro de que doblegaremos esta ola".

Sobre el ritmo de vacunación, Illa ha dicho estar satisfecho, que va a un ritmo óptimo, y ha destacado que el sistema tiene capacidad y que en caso de ser necesario está la privada para apoyar la vacunación. Sobre el ofrecimiento del Ejército, veterinarios o dentistas para ir más rápido, el ministro cree que no es necesario.