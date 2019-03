Ignacio Ruiz-Jarabo, sobre la amnistía fiscal: "No hay que instalar una caza de brujas"

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, asegura que, con la legislación actual, no se puede publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal. Sin embargo, recuerda que "lo que dice una ley, se puede cambiar con otra". Ruiz-Jarabo afirma que hubo dos amnistías con el PSOE y una con el PP. "Alguien que debe dinero y se le perdona una parte, ¿es amnistiado? Sí", ha señalado. No obstante, insiste en que no es partidario de instalar una "caza de brujas" con respecto a este tema.

