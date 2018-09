Ignacio Escolar: "Montón no prueba que aprobó el máster en las mismas condiciones que el resto de alumnas"

IRREGULARIDADES EN EL MÁSTER DE MONTÓN

La ministra de Sanidad no va a dimitir porque asegura no haber cometido irregularidades. Sin embargo, Ignacio Escolar, uno de los periodistas que ha publicado esta información, asegura que "no pidió convalidaciones pero una asignatura fue convalidada". Añade, además, que "la ministra ha sido incapaz de aportar un solo correo con los profesores".