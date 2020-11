El vicepresidente del Gobierno ha opinado que el jefe del Estado "no se puede permitir no ser neutral". Responde así a los que aseguran que Felipe VI está maniobrando contra el Gobierno, entre ellos Alberto Garzón. "No tiene espacio legal para no ser neutral, no le queda más remedio".

Sobre el viaje con el monarca a Bolivia, dice que la relación fue cordial, que en la Casa Real "saben que nuestra formación es republicana", y defiende que hay en "enorme respeto institucional".

Preguntado sobre la situación del rey emérito, "me encantaría saber dónde está y poder informar. Dentro de mis competencias no está", y ante quienes niegan que haya huido, dice que si fueran unas vacaciones, no habría debate.

Y ha apuntado que trabaja para que se informe "lo antes posible porque creo que no es aceptable que no hayamos dato todavía una respuesta".