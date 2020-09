Pablo Iglesias anuncia que los padres de los niños que deban permanecer en cuarentena pero no hayan dado positivo en una prueba de coronavirus también tendrán derecho a una "incapacidad temporal que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales".

Así lo ha anunciado durante su entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha precisado que "el Ministerio de Trabajo está trabajando ya" en ello.

Así, ha precisado, "si unos padres se tienen que quedar con sus niños a los que se les ha recomendado la cuarentena, bien por estar contagiados o expuestos, se van a poder a acoger a esta cláusula".

Además, Iglesias ha ido más allá y ha dicho que esto también se aplicará en el supuesto de que unos padres detecten que su hijo o hija tiene fiebre, aunque aún no haya sido diagnosticado con COVID-19 ni se le ha recomendado cuarentena, pero "por propia responsabilidad no lo pueden llevar a la escuela".

"Entre el Ministerio de Inclusión y el Ministerio de Trabajo van a extender esa incapacidad temporal también para esos supuestos", ha dicho.

"Es una cuestión de salud pública, no les podemos decir a los padres que no sean responsables. Si el niño o la niña tiene fiebre y no tiene a nadie con quien dejarlo, vamos a legislar la figura de la incapacitación temporal", ha afirmado, concretando que también en este caso será del 75%, tal y como le ha trasladado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Preguntado acerca de para cuándo estará en marcha esta medida, Iglesias ha dicho que espera que "de manera inmediata". "Están trabajando en ello", ha concluido.

El vicepresidente segundo del Gobierno respondía así uno de los temas que más preocupan a las familias de cara a la vuelta al cole, ya que, de momento, los padres que tengan que cuidar a un hijo en cuarentena por ser contacto de un caso no tienen reconocida esa baja, que sí se aplica cuando el niño o la niña está infectado.