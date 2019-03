Iceta: "Quienes no querían a Mas como cabeza de lista, nos lo van a poner de presidente"

CREE QUE MAS "ESTÁ PERPETRANDO UNA ESTAFA POLÍTICA"

El cabeza de lista del PSC en las elecciones de Cataluña del 27S afirma que Artur Mas está perpetrando una estafa política, porque una persona que va cuarta en una lista no puede ser el que opte a la presidencia, porque se esconde durante la campaña. Miquel Iceta no entiende que "quienes no querían a Mas como cabeza de lista, nos lo van a poner de presidente", y entiende que Junts pel Sí está engañando a todo el mundo, y todos ellos lo saben.