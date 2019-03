Helena Maleno, experta en migraciones: "Las fronteras se abren y cierran en función de la relación entre la UE y África"

'Esto obedece a un problema político y los inmigrantes están en medio de ese problema'

Maleno, experta en migraciones, advierte del riesgo humanitario que ha corrido Marruecos al permitir la salida de sus ciudadanos. "No se producido una tragedia en las últimas 48 horas porque el tiempo y el estado del mar estaban muy bien", asegura.



Esta miembro del colectivo 'Caminando fronteras' insta a la clase política a olvidar a sus ciudadanos "como moneda de cambio" para lograr sus intereses políticos. "Esto obedece a un problema político y los inmigrantes están en medio de ese problema. Son usados como moneda de cambio entre los dos países y lo que pedimos es que se respete el derecho a la vida", afirma Helena Maleno.



"Sabemos que las fronteras se abren y se cierran dependiendo de las relaciones y negociaciones puntuales entre la Unión Europea y los países del norte de África", revela Maleno, que asegura que no es posible "salir de un país sin la connivencia de las autoridades de ese país; las mafias y redes de trata no se mantienen sin el funcionariado y las personas de los controles migratorios".