El Gran Wyoming: "Rajoy se ha instaurado en la mentira porque sabe que funciona"

El Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio' plantea una especide de refundación de la democracia en su libro 'No estamos locos'. Wyoming cree que España todavía no ha resuelto la Guerra civil, y defiende la idea de que todavía existen las dos Españas.



Wyoming cree que estamos instaurados en la mentira, que no en la contradicción. "Cuando Rajoy asegura que está convencido, significa que le da exactamente igual. Rajoy se ha instaurado en la mentira porque sabe que funciona y es gratis. Es un país de desgraciados".



El presentador recuerda que en el Parlamento británico cuando se demuestra que un político miente no le vuelven a dejar entrar. "Rajoy no hubiera llegado a jurar el cargo si estuviéramos en el Parlamento británico".



Wyoming sostiene que el Partido Popular no pensaba cumplir el programa electoral desde el principio. "Cortó las ayudas a los discapacitados a los siete días de la toma de posesión. Lo que están haciendo era lo que iban a hacer". Wyoming denuncia que el PP escribió un falso programa electoral para ganar.