González Panero: "Denuncié internamente la llamada de Bárcenas para imponerme un concejal en las listas"

ASEGURA QUE LE CONTÓ A AGUIRRE SUS PROBLEMAS CON BÁRCENAS

Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte, explica en Al Rojo Vivo por qué no denunció las supuestas irregularidades que sufría. "Cuando me llamó Bárcenas, me voy a la justicia y acabo mal parado, sí se lo dije a Aguirre" dice Panero que supone que "Bárcenas tiene muchísimo" para desestabilizar al PP.