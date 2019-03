Gómez de Liaño: "Luis Bárcenas tiene la libertad en la punta de los dedos"

BÁRCENAS LE HA ABRAZADO AL CONOCER LA NOTICIA

Javier Gómez de Liaño, abogado de Luis Bárcenas, ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que el extesorero del PP "tiene la libertad en la punta de los dedos" y ha destacado que la liberación era "una decisión razonablemente esperable". En este sentido, Liaño ha insistido en que "se ha conseguido considerar que no había un riesgo de fuga real" y ha explicado que Bárcenas le ha dado "un abrazo al conocer su puesta en libertad". Sobre la fianza impuesta, no obstante, ha apuntado que "200.000 euros no caen del cielo".