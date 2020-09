El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la vuelta al colegio: "Si no fuéramos capaces de abrirlos, si no nos hubiéramos atrevido, es casi como ir abocados a un segundo confinamiento".

"No digo que no vaya a haber problemas" (...) , pero "no podemos ser el único país de Europa que no abre los colegios", y ha asegurado que el colegio va a ser un lugar seguro, que está preparado y que habrá que tomar medidas "que se tendrán que individualizar".

A su juicio, "hay que intentarlo, como mínimo", al menos -ha dicho- con las medidas ya acordadas: "Ya le tenemos medio ganada la batalla al virus. La nueva normalidad significa aspirar a la normalidad. ¿Puede haber problemas? Los va a haber, pero si no fuéramos capaces de abrir los colegios... en julio había muchos que dudaban".

Tras sus declaraciones sobre Madrid -dijo aquello de "bomba radioactiva vírica", ha asegurado que "lo cierto es que Madrid padeció una explosión enorme que irradia de una manera extraordinaria". No es culpa de nadie".

Este lunes se reúne en la capital con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y con el presidente de Castilla y León, y Page ha hecho mención a las palabras del alcalde de Madrid, que este mismo lunes ha dicho que no se descarta el confinamiento de la capital si es necesario, a lo que el presidente manchego ha afirmado: "Madridk como área, es difícil de confinar".