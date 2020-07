"Ordenar un confinamiento supera mis facultades como presidente", así de contundente se ha expresado el presidente de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, al ser preguntado sobre si su administración prevé tomar esta decisión en caso de que aumenten los rebrotes en su región.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, García Page ha valorado la resolución del president de la Generalitat, Quim Torra, de desoír a la justicia y preparar un decreto para el confinamiento de la población ante los rebrotes y ha señalado que es "malo" que se utilice el derecho y las decisiones autonómicas para hacer bandera más allá de la sanitaria.

García Page ha destacado que en todo caso, todos están "en la dirección por trabajar por la mayor prudencia y contención sanitaria" y que la decisión de Torra tiene lógica porque "nos movemos nosotros, el virus no tiene patas".

Necesaria la decisión del Estado

Sin embargo, ha recordado el debate generado en torno a la limitación de derechos fundamentales que, ha señalado, es de "tal nivel" que requiere decisión del Estado y del Parlamento.

García-Page ha señalado que no se ve en condiciones "para juzgar" porque no tiene experiencia práctica sobre el tema y ha deseado a Torra "el mayor acierto", aunque ha afirmado que de estar en la misma situación, no decretaría el confinamiento porque "supera sus facultades".

El presidente manchego ha asegurado que todas las autonomías han dado por hecho que el confinamiento domiciliario pasa "por una decisión vinculada a la suspensión de derechos constitucionales y, por tanto, vinculada el estado de alarma".

"Ordenar un confinamiento supera supera mis facultades como presidente de la Comunidad Autónoma" y ha proseguido señalando que tienen competencias sanitarias y de salud publicas, pero que actualmente están sometidas al circuito nacional.

García-Page ha concluido apostando por buscar un procedimiento por el cual el Estado sin tener que vincular a todo el país a las mismas decisiones pueda autorizar decisiones concretas territorialmente.