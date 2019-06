García Egea (PP), sobre Cs y Vox: "Tenemos que entendernos para que el Ayuntamiento de Madrid sea de libertad"

Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha analizado en Al Rojo Vivo los posibles pactos de Gobierno que puedan darse a nivel nacional y regional, y el papel de su formación en los mismos. "No somos un partido bisagra, somos la alternativa del PSOE. Sánchez debe buscar sus socios donde ya los encontró", ha destacado García Egea.

"Si Pedro Sánchez quiere caminar a políticas más liberales y que han dado resultado en otros lugares de Europa quizá, remotamente, podríamos hablar de algo relacionado con la legislatura", ha apuntado el dirigente popular, que ha matizado: "No de la investidura. Sánchez no puede pedirle al PP que le haga los deberes".

En relación a los acuerdos de Gobierno de Madrid, García Egea ha dicho que no tienen "más alternativa que ponerse de acuerdo". En este sentido, ha argumentado: "Hemos estado estas elecciones hablando de dos bloques, de que no queríamos que Carmena siguiera gobernando". Por ello, ha criticado: "Si ahora nos estamos cuestionando si nos ponemos de acuerdo en cuestiones básicas, alguien no ha dicho la verdad durante la campaña electoral".

Así, el dirigente del PP cree que cada partido tiene que "asumir el papel que le han dado las urnas; en el caso de Vox, tiene una representación acorde a los votos que ha tenido". Y ha precisado: "Tenemos que unirnos en torno a aquello que compartimos, como bajar los impuestos, eliminar Madrid Central o impulsar un nuevo Madrid Norte".

En este sentido, García Egea ha anunciado que él ejercerá un "papel de nexo entre formaciones políticas que no tienen nada que decirse entre ellas, pero que están condenadas a entenderse" para que "el Ayuntamiento de Madrid sea un ayuntamiento de libertad". "El objetivo final es llegar a un acuerdo, desarrollar un programa, y armar una estructura de Gobierno que sirva a los intereses de los que nos han votado y de los que no", ha concluido.