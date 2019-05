García Albiol: "Espero que el PSOE no vuelva a hacer un pacto en contra de la voluntad de la mayoría"

Xavier García Albiol ha ganado las elecciones municipales de Badalona con su campaña personalista, pero no ha logrado mayoría absoluta por lo que debe llegar a acuerdos. Es por esto que hace un llamamiento al PSC: "Espero que esta vez el PSOE entienda que no puede volver a hacer un pacto en contra de la voluntad de la mayoría de vecinos de Badalona".

"La candidatura de ERC y CUP presentaron un frente común para que yo no ganara y no solo he ganado, sino que ese frente ha pasado de ocho a siente concejales", ha asegurado Albiol. Que asegura que el resultado es claro y "hegemónico en todos los barrios" por lo que está muy "contento y muy animado".

"Mi proyecto no representaba a los votantes del PP, representaba a los socialistas, de Podemos o nacionalistas", asegura el líder del PP en Badalona.