Évole sobre Assange: "Cuando haces de tu causa tu vida, ya no tienes miedo de nada"

Este domingo el fundador de Wikileaks, Julian Assange, responderá a las preguntas de Jordi Évole en Salvados. Una entrevista al "símbolo de la transparencia extrema" según Évole. Adelanta que hablaran de la ley de transparencia que se está elaborando en España y del caso inglés, que hace más de ocho años que existe y que parce bastante amplia". Évole asegura que Assange no tiene miedo de que alguien le pegue un tiro porque "cuando haces de tu causa tu vida, ya no tienes miedo de nada. Solo piensa en salir de la embajada ecuatoriana en Londres sin ser arrestado".

Y si la entrevista de Assange ya está creando expectativa, otro 'Salvados' que creó mucha expectativa y de la que ya se han e empezado a ver sus consecuencias es "Los olvidados".

En ‘los olvidados’ 'Salvados' dio voz a las víctimas del accidente del metro de Valencia de julio de 2006 que causó 43 muertos. Parece que tras el programa, está aflorando la esperanza para las víctimas. La Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por los socialistas valencianos (PSPV) para que se aclare si hubo falso testimonio en la comisión parlamentaria que investigó el accidente. Jordi Évole valora de forma muy positiva esta noticia que es consecuencia, según el periodista, de “una lucha símbolo de una resistencia. "Es el triunfo de la resistencia y de la dignidad de un grupo de familias que dijeron yo no me callo y no pararé hasta conseguir lo que quiero".

“Las familias están moderadamente contentas y satisfechas con la noticia ya que han sido ninguneadas por las administraciones de la Comunitat Valenciana” según Évole y al menos, “ahora tienen un cierto alivio. Ahora, pase lo que pase, han conseguido que cuando se habla del accidente de Valencia, la gente sepa que pasó y han conseguido que aquellos que quisieron que se pasara de puntillas, no lo hayan conseguido".

Sobre la comisión de investigación del accidente del metro de Valencia y las presuntas mentiras que se declararon, Évole apunta que "si no mintieron, no dijeron toda la verdad. Hay un dossier elaborado por una empresa de comunicación pagado con dinero público que intentó instruir a todos los que iban a comparecer por parte de la empresa de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y hasta hicieron ensayos sobre lo que tenían que decir. Así que si no tienes ningún miedo, qué necesidad tenían de aleccionarlos".

El otro gran protagonista del programa de 'Salvados' y del caso del accidente del metro de Valencia es Juan Cotino, presidente de les Corts Valencianes, al que Évole no conoce tanto " como a su hermano con el que hablo más y le coge los recados a Juan". Comenta que fue imposible contactar con Juan Cotino ni con nadie del PP valenciano y por ello tuvieron que presentarse en mitad de la calle. "El silencio de Cotino a nuestras preguntas fue una no respuesta a todos los que han visto el programa".