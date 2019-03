Esther Arizmendi: "En España no hay cultura de transparencia"

SE CONSIDERA GUARDIANA DE LA TRANSPARENCIA

La presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre el veto del PP a su comparecencia en el Congreso, al respecto, ha dicho que va a pedir, por iniciativa propia poderd dar explicaciones. Acerca del caso Rato y de su reunión con el ministro del Interior Arizmendi ha dicho que el encuentro ha adoptado una dimensión política y que "el acceso a los registros es un tema complicado porque se toman datos de carácter personal protegidos por ley que no son accesibles a cualquiera". Asimismo, ha apuntado que la ley de transparencia establece que no es obligatorio dar a conocer las agendas" y que "en el entorno europeo, Reino Unido y Eslovenia tiene leyes que hablan de obligatoriedad pero la UE no ha dicho nada todavía".