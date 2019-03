Esperanza Aguirre: "Deseo que Granados sea juzgado cuanto antes"

ENTREVISTA A AGUIRRE EN 'AL ROJO VIVO'

Esperanza Aguirre espera que Francisco Granados sea juzgado cuanto antes en el marco de la 'operación Púnica'. "Hay muchos indicios, pero de momento no se le ha juzgado. Sin juicio no puede haber condena". Las últimas informaciones apuntan que Francisco Granados no atraviesa su mejor momento en la prisión de Estremera, donde habría perdido 12 kilos.