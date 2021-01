El ministro José Luis Escrivá dice que no se quiere "pillar los dedos" con las previsiones económicas, pero cree que habrá una recuperación rápida de la economía: "Nadie tiene ahora capacidad para prever cuál será la dinámica más allá de un mes", ha respondido el titular de Inclusión Social en Al Rojo Vivo.

Y hay voces que opinan que la Semana Santa será complicada. El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, en declaraciones a laSexta, lo tiene claro: "La Semana Santa no se va a salvar".

Escrivá opina que la situación es "complicada" desde el punto de vista de los hospitales y UCIs y que las próximas semanas "serán difíciles". "Puede ocurrir inflexión o no, veremos".

La economía alemana cree que no habrá mejora hasta 2022, a lo que el ministro responde: "No me pillo los dedos. Ha habido dificultades para anticipar dinámicas, cuándo la vacuna tendrá efecto pleno. Hay escenarios que nos dicen que podemos tener salida fuerte de consumo porque hay ahorro".