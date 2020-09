El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que la negociación de los ERTE se irá realizando de forma trimestral, por lo que no descarta que tenga que volver a negociarse en diciembre.

No obstante, ha dicho que "no descartamos contemplarlo hasta el 31 de enero, pero lo que tienen que tener claro las empresas que no pueden abrir es que nosotros vamos a proteger las rentas lo que haga falta", ha explicado.

"Tenemos que poner el foco en aquellos sectores que no pueden tener actividad como resultado de las medidas administrativas", ha incidido el ministro.

En este sentido se ha mostrado en sintonía con las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre las negociaciones en plenas navidades, cuando acabe la prórroga de diciembre si es que se aprueba: "Nosotros vamos a extender la protección lo que haga falta".

Sin embargo, la ministra fue más insistente con su disposición a ampliar los ERTE hasta después de Navidades, ya que hacerlo solo hasta el 31 de diciembre no le parecía "adecuado" dado que esa fecha "nos cogería en la mitad de la campaña de Navidad".

Escrivá ha explicado que quedan unas 700.000 personas en ERTE activas, y de las que no están activas hay un 20% de empleo parcial. "Si sumáramos los ERTE a los parados estaríamos por debajo del 20%", ha añadido.

El ministro ha afirmado en Al Rojo Vivo que "en este momento tenemos unos seis millones de trabajadores parados, de los que un millón fueron despedidos, 3,5 millones estaban en ERTE y un millón y medio en prestación".

Escrivá también ha subrayado que a principios de mayo 3,4 millones de personas se acogieron a los ERTEs, y ahora quedan algo más de 700.000. "De los no activados hay algunos en tiempo parcial, por lo que el nivel de recuperación es del 80%. Cuatro de cada cinco trabajadores que estuvieron en ERTE están ahora mismo trabajando", ha sentenciado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha avanzado que la prestación por cese de actividad para autónomos se prolongará a partir de octubre. Ha indicado que todos aquellos colectivos que se sigan viendo afectados de manera "directa e intensa" por la pandemia, como los trabajadores por cuenta propia, seguirán teniendo protección "hasta que se tenga una solución al virus".