Mientras Alberto Garzón presentaba su real decreto para regular la publicidad del juego, a las puertas del Ministerio de Consumo se celebraba un escrache para protestar por unas medidas que consideran insuficientes.

La portavoz de la Coordinadora contra las Casas de Apuestas de Madrid, Cristina Barrial, ha pedido que la norma "se ajuste al acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos y que prohíba la publicidad", así como que se "equipare el problema de la ludopatía con un problema de salud pública como es el tabaco o el alcohol ".

"Sería impensable ver a Messi anunciando en 'prime time' un licor o un whisky", ha indicado, a lo que ha añadido que, de igual manera, desde la Coordinadora ven "impensable que los anuncios que refieren a empresas de casas de apuestas puedan ser anunciados con total libertad".

"No nos esperábamos mucho pero sí nos esperábamos más", ha manifestado Barrial sobre la ley presentada este viernes por Garzón.

"Somos conscientes de que el Ministerio de Consumo no tiene todas las competencias en materia de juego", ha reconocido la representante de la coordinadora, que ha recordado que muchas de estas son de carácter autonómico. No obstante, ha agregado, el del real decreto presentado este viernes es "un problema de voluntad política y no de limitaciones".