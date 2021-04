Íñigo Errejón ha opinado sobre el fichaje de Toni Cantó por el PP aunque la justicia ha determinado que no puede concurrir porque no estaba empadronado en Madrid antes del 1 de enero de 2021, como establece la ley electoral. El líder de Más País ha recordado que las normas "se tienen que cumplir" y no vale, ha dicho, con decir que vive en la región.

"Que el PP dice que él siempre ha vivido en Madrid, como si vive en las Seychelles, tiene que estar empadronado aquí", ha apuntado Errejón, para quien el discurso de Cantó es sorprendente. Ha recordado una comisión en el Congreso en la que Cantó se dirigió a María Dolores de Cospedal "como la secretaria general de una organización que se financia ilegalmente".

Por eso, cree que el exdirigente de Ciudadanos "debe pensar que el PP de Pablo Casado como portavoz ha mutado a otro PP con Casado como presidente": "Ha tenido que pasar algo", ha dicho con cierta ironía. Ha dicho que tampoco le preocupa si Toni Cantó participa o no en mítines con el PP: "Hay otras cosas de las que preocuparnos.