Enrique, estudiante Erasmus: "Sufrimos la incompetencia de nuestros gobernantes"

El ministerio de Educación retirará la beca Erasmus a alumnos que no obtuvieron una beca general en 2012-2013. Enrique Berges, estudiante Erasmus, ha conocido la noticia en Varsovia, Polonia. "He conocido la noticia a través de las redes sociales. Los estudiantes Erasmus nos sentimos engañados y estafados. Sufrimos, una vez más, la incompetencia de nuestros gobernantes".

Berges denuncia que los alumnos ya habían contado con esa ayuda económica para planear el curso. Enrique lleva mes y medio en Varsovia, estudia Telecomunicaciones en la Universidad de Granada y necesitará la ayuda de su familia para costear su estancia en Varsovia.

"La beca Eramus cuesta mucho esfuerzo a las familias. Lejos de ayudarnos, nos vuelven a perjudicar. Mucha gente se tendrá que volver a casa", explica Enrique.

Rafa Écija, estudiante Eramus en Bélgica, paga 315 euros mensuales de alquiler. "No recibí la beca MEC por hacer las cosas bien, y no estafar y engañar a Hacienda. Ahora me quedo con 110 euros al mes para vivir en el extranjero". Rafa lleva dos meses estudiando en Bélgica y ha conocido la noticia también por redes sociales, una vez ya iniciada la beca. "Nos han estafado".