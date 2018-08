Habla Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE: "El proyecto de ETA está más vivo que nunca: País Vasco y Navarra se han radicalizado"

TRAS LAS CRÍTICAS DE PP Y CIUDADANOS

Las asociaciones de víctimas de ETA niegan que el Gobierno haya cambiado la política penitenciaria. Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, no comparte la visión de PP y Ciudadanos y asegura que "el traslado es absolutamente legal y excepcional. Añade, además, que "la mayoría de las víctimas no estamos esperando el perdón porque no lo necesitamos".