El mensaje de Íñigo Errejón a los ciudadanos: "Hay que ir a votar progresista, yo votaré a Podemos"

Íñigo Errejón afirma que aunque Vox llene sus mítines "no es la imagen real de la España actual": "La mayoría de españoles no quieren retroceder en derechos, tolerancia o libertad". Además, el candidato de Más Madrid a la Comunidad señala que "España es otra cosa": "La España que quiero no es una rencorosa que busca enemigos, sino una que está orgullosa de avanzar sin dejar a nadie atrás".

Además, Errejón declara que, tras la marcha de Ángel Garrido del PP a Ciudadanos, "no hay ningún presidente de la Comunidad autónoma de Madrid para defender lo que han hecho durante estos años". Este fichaje de Ciudadanos, según Errejón, hace que la formación naranja "se corresponsabilice de todos los desastres de estos años en Madrid".

Por último, preguntado sobre la actuación de Pablo Iglesias en El Debate Decisivo de Atresmedia, el candidato de Más Madrid, afirma que el político de Unidas Podemos "lo hizo muy bien" y fe el claro ganador. Además, confiesa que él votará a Unidas Podemos el 28A.

