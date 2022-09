El hombre que fue condenado por publicar la foto de la víctima de 'La Manada' mientras era violada podría eludir la cárcel, después de que la Audiencia de Navarra le haya reducido la pena de dos años y un día de prisión a dos años.

"Parece una diferencia menor pero no lo es, porque en España con una condena de dos años no sueles entrar en prisión, si no hay antecedentes, si se entiende que no contribuye a la reinserción de esa persona", explica al respecto el periodista Luis Rendueles.

Y es que, aunque la Audiencia ha confirmado los delitos de revelación de secretos y contra la integridad, Rendueles se muestra convencido que este hombre, "un ultraderechista de Valladolid" de 30 años, "se va a librar de ir a la cárcel".

El periodista de 'El Periódico' ha recordado que la foto que divulgó este individuo a través de las redes sociales "no es una foto cualquiera, es la foto mientras la están violando, una foto terrible". Además, junto a la publicación en Twitter escribió un texto con mensajes ofensivos hacia la víctima, a la que se refería como una "golfa borracha".

El condenado arguyó en el juicio que eso formaba parte de su libertad de expresión y "que él tenía una opinión diferente a la versión oficial, que es la versión real, la versión judicial", apunta Rendueles. Sin embargo, el Tribunal lo descarta y "habla de insultos y de humillación hacia la víctima".

Y es que, por culpa de la difusión de esa imagen, varias personas la reconocieron como la víctima de La Manada y sufrió "una doble victimización". "La reconocieron en su propia facultad, en la universidad donde estudiaba", explica el periodista, que recuerda que -tal y como recoge la sentencia- la joven "dejó la carrera, tuvo que irse de España".

"Todavía hoy sigue en tratamiento psicológico", ha apuntado, cuatro años después de la violación múltiple en un portal de Pamplona, en los Sanfermines de 2016.

Una "jauría virtual"

El periodista Luis Rendueles explica que a raíz del caso de 'La Manada' "se generó un movimiento asqueroso en las redes sociales" contra la víctima, "de decenas de personas que iban difundiendo imágenes, datos, insultándola, colgando vídeos".

"Casi todas" las personas que participaron en esta "jauría virtual", detalla el periodista, "están vinculadas de una u otra manera con grupos de ultraderecha, incluso con webs de ultraderecha".

A partir de ahí, explica, tanto la Fiscalía como la propia víctima han ido pidiendo responsabilidades, aunque este "ultra de Valladolid" es el primer condenado por ahora.

"Hay otra persona también vinculada a ambientes ultra de Barcelona para el que el fiscal pide dos años y medio de prisión, veremos en qué queda", ha añadido Rendueles, que asimismo ha citado el caso de una "página web casi neonazi, con sede en Estados Unidos, de la que la Policía no ha podido llegar más allá".