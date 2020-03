Ante la expansión del coronavirus en España, surgen las preguntas acerca de si sería conveniente suspender eventos multitudinarios como las Fallas o las celebraciones de Semana Santa. Para Daniel López-Acuña, es preferible cancelar aquellos "que puedan tener la afluencia de personas del exterior de múltiples áreas de riesgo".

"Es preferible cancelarlos, suspenderlos, posponerlos", ha opinado el exdirector de Asistencia Sanitaria en Crisis de la OMS, que señala que en estos casos "no estamos únicamente hablando del contacto de las personas, sino también del riesgo importado de personas que vienen de otras zonas que están afectadas".

"Pienso que las Fallas tienen esa característica, pienso que algunas de las festividades de Semana Santa como la Semana Santa en Sevilla también", ha indicado.

"Si se diese un escenario de mayor transmisión comunitaria, yo no tendría ninguna duda en decir que es preferible suspender o posponer estos eventos", ha agregado, matizando que, por el momento, esto no se ha dado en la Comunidad Valenciana ni en Sevilla.

En este sentido, el especialista ha recordado que, en las mismas ciudades que albergan estas festividades, hay partidos de fútbol que se van jugar a puerta cerrada. "¿Por qué unas cosas sí y otras no?", ha planteado.

"No tendríamos que dudar mucho si se reúnen estos dos factores", ha insistido el experto. En cambio, ha opinado que, en el caso de "concentraciones que son fundamentalmente de las personas que viven en la ciudad y en donde no hay una transmisión comunitaria generalizada", a su juicio "no hay necesidad de llegar a medidas drásticas de esa naturaleza".