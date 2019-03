Cristina Cifuentes: "Nada de lo que diga Esperanza Aguirre me puede sorprender"

MENSAJE A LA EXPRESIDENTA DEL PP DE MADRID

Cifuentes ha rechazado entrar en polémicas con Esperanza Aguirre, porque quiere mirar lo que hace ella misma y no "lo que hacen los demás". Además, ha valorado que la expresidenta haya asegurado que no sabe porqué investigan a Granados, algo que no le sorprende, como nada de lo que pueda decir Aguirre.