Cristina Cifuentes: "Estoy preocupada porque los casos de corrupción son terribles"

2 DE MAYO SALPICADO POR LA CASO LEZO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hablado en ARV sobre la operación Lezo y una posible moción de censura. "No me veo fuera de la Comunidad, tenemos un número de diputados que nos permite gobernar", ha dicho. Sobre Aguirre, ha respondido que "ha asumido una responsabilidad política por no haber vigilado".