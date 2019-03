Corbella: "Un cúmulo de despropósitos en el caso de Teresa indican que no había planificación"

Josep Corbella, especialista de ciencia y salud en 'La Vanguardia', explica que el virus del Ébola no es un virus altamente contagioso, pero sí es altamente virulento. "Pese a los estrictos protocolos de seguridad en los trajes, el virus no es altamente contagioso. Los sanitarios se cubren tanto para que la probabilidad de contagio sea mínima".

Corbella considera que, en el caso de España, podría haberse cometido una cierta negligencia en la preparación del protocolo de actuación. "Médicos sin Fronteras ha atendido a miles de personas con ébola en África, y sólo ha tenido dos contagios. Aquí ha faltado la formación previa necesaria".

Sostiene que los casos de España y EEUU no pueden ser comparables. "Lo más graves de lo que ha ocurrido en España no es el contagio por accidente, sino toda la secuencia de acontecimientos de después. Un cúmulo de despropósitos indican que no había planificación".