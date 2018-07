Chacón: "La ruptura entre el PSOE y el PSC sería un suicidio político"

Carmen Chacón reconoce que, de momento, se ha producido una división entre el PSOE y el PSC. "Yo espero que no se prolongue en el tiempo y que no derive en ruptura". La diputada del PSC ha señalado que la ruptura entre PSOE y PSC sería "un suicidio político para el socialismo". Chacón defiende que es un momento importante para que el socialismo se mantenga unido.

Chacón no votó a favor, ni en contra, del derecho a decidir de Cataluña en el Congreso, lo que provocó tanto el cabreo del PSOE como del PSC. "Usted se quedó en tierra de nadie", ha señalado García Ferreras. "Yo me siento en terreno de todos porque estoy entre el entendimiento de Cataluña y España", ha contestado Chacón.

La diputada del PSC ha recordado que lo que se estaba votando en el Congreso era una resolución de CiU. "Yo dejé muy claro que no iba a apoyar resoluciones de partidos que han puesto en marcha un proceso de separación entre Cataluña y España". Carmen Chacón insiste: "no quiero que nadie me ampute parte de mi identidad".

Chacón ha reconocido que tanto el PSOE como el PSC no están pasando por su mejor momento. "No hemos tenido los mejores resultados ni en las autonómicas ni en las regionales".