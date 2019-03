Celestino Corbacho responde a las críticas que recibió de Ciudadanos: "Me voy a quedar con lo último"

El exministro socialista y exalcalde de L'Hospitalet, Celestino Corbacho, será número tres en la candidatura de Manuel Valls en Barcelona, plataforma que recibirá el apoyo de Ciudadanos.

Corbacho aclara en Al Rojo Vivo que no ha fichado por ningún partido, aunque reconoce que se implicará con Ciudadanos si dicho partido da apoyo a Manuel Valls en Barcelona, algo que le parece lógico.

La hemeroteca recuerda las críticas que Ciudadanos dedicaba al exsocialista en 2010, cuando Albert Rivera le calificaba del "ministro del paro" y afirmaba que en cualquier empresa privada habría sido despedido por sus malos resultados.

Además, reafirma que no defienden un cordón sanitario contra el PSOE en Barcelona, porque "si Valls me hubiese dicho que sería alcalde con los votos de Vox, le habría dicho que no".