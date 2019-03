Carolina Bescansa: "Espero que en el próximo Vistalegre haya varias candidaturas a la secretaría general"

ENTREVISTA A LA DIPUTADA DE PODEMOS

¿Carolina Bescansa aspira a liderar Podemos? "No hay ningún proceso abierto en Podemos para competir por la secretaría general. Es una cuestión fuera de lugar", responde la diputada Bescansa, que, no obstante, ve necesario que haya varias candidaturas en el próximo Vistalegre. "Me parece un disparate que cualquier persona piense que postular una candidatura le puede acarrear problemas", añade.