Cándido Méndez: "La huelga no se puede desvincular de las manifestaciones"

El líder de UGT, Cándido Méndez, ha valorado en 'Al Rojo Vivo' la jornada de huelga general. Según Méndez ha sido "un gran paro general con una dimensión cívica importantísima". El líder de UGT ha explicado que, en comparación con la huelga del 29 de marzo, el paro ha sido mayor en porcentaje. "El número de trabajadores que ha participado ha sido menor porque la población asalariada se ha reducido en 600.000 personas y porque se han pactado los servicios mínimos en todos los ámbitos".

Méndez ha defendido que "la huelga general no se puede desvincular de las manifestaciones masivas". "El catalizador de las concentraciones fue la convocatoria de huelga de los sindicatos", ha explicado. "Las manifestaciones de ayer no tienen precedentes".

El líder de la UGT ha defendido que la huelga es "un mecanismo de protesta antiguo, que no anticuado". Con respecto a las declaraciones del ministro de Economñia, Méndez ha señalado que la huelga no crea incertidumbre. "Lo que hace la huelga es trasladar a la calle una certidumbre. La huelga envió un mensaje certero: la población española no está dispuesta a resignarse con esta políticas de recortes".