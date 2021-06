¿A favor o en contra de los indultos? El exministro de Defensa José Bono ha respondido en una entrevista en Al Rojo Vivo sobre el futuro de las negociaciones del Gobierno de Sánchez con los independentistas y los posibles indultos a los presos del procés.

"Tengo muchas dudas acerca de que los indultos vayan a ser eficaces" confiesa Bono, porque -dice- "tengo muchas dudas de la lealtad de los secesionistas". Y recuerda cuando el líder de ERC Oriol Junqueras decía que "nos metiéramos los indultos por donde nos cupieran".

No obstante, señala que si el indulto ayudase a resolver la "situación de trauma" hay que hacerlo. Y da su receta a Sánchez en este camino complicado. Generosidad, firmeza e inteligencia. Son las tres claves que destaca el exministro. "Generosidad con quien esté dispuesto a dialogar de forma leal" porque se trata de recorrer un "largo camino", reconoce.

España no se va a hundir por unos indultos. Es más importante ahora el indulto que el insulto

Y es que él mismo piensa en el ciudadano de a pie y confiesa que también él "con las tripas diría que no, pero para eso tenemos la cabeza". Así, se muestra partidario de que "se explore esa formula. España no se va a hundir por unos indultos. Es más importante ahora el indulto que el insulto. Yendo a Colón no se consigue nada", sentencia.

Felipe González se une a esas dudas

También desde las filas socialistas, el expresidente Felipe González se suma hoy a las voces que dan por hecho que habrá indultos aunque sigue defendiendo que no se dan las condiciones. "Parece claro que va a haber indultos, me imagino que habrá un razonamiento que respalde la decisión del gobierno y habrá que verlo", ha explicado hoy mismo.

Así se ha referido también a la carta de Oriol Junqueras publicada en laSexta. Cree González que hay indicios contradictorios sobre el camino que va a tomar el independentismo y es el Gobierno el que "lo tiene que valorar" porque "recuperar la vía de la política es una intención saludable", pero insiste en que eso significa que se respeta la Constitución y el ordenamiento jurídico. "El Gobierno tiene que evaluar si se ha llegado a ese punto o se puede llegar", añade. No obstante, recuerda que la ruptura también está en la sociedad catalana y lanza un mensaje: "sugiero a todos que no se repitan los mismos errores que ya se cometieron".

División en el Gobierno sobre el regreso de Puigdemont

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha mostrado partidaria de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers que se encuentran en Bruselas puedan volver a España y que no sean detenidos por la Policía, a a pesar de que pesa sobre ellos una orden de detención por su participación en el procés independentista catalán.

"Esta salida de España -de Puigdemont, Rovira, Comín y Ponsatí- tiene que ver con el proceso de judicialización", ha explicado en una entrevista en el Món a RAC1. "Acabar con esto tiene que ver con que ellos puedan volver, claro que sí; no es normal que no estén en España", ha sentenciado. Belarra ha insistido en la misma idea: "¿Cómo puedo defender que la policía los detenga? si queremos acabar con la judicialización y apostar por los indultos, sería una incongruencia descomunal".

Sin embargo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, se ha desmarcado de estas declaraciones y ha afirmado que "el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado, como ha dicho siempre".

La respuesta de PP y Ciudadanos

Desde la oposición, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se ha referido a las palabras de Sánchez que este miércoles pedía "comprensión y magnanimidad" ante un posible indulto a los presos del procés. Muy crítica, Ayuso se ha preguntado si cuando el presidente habla de magnanimidad "se refiere también a los ciudadanos que han tenido que abandonar su tierra o han sido acosados por hablar en español". Y le ha pedido que aplique la misma magnanimidad para con las víctimas del terrorismo, que no diferencie entre ciudadanos de primera y de segunda.

Un discurso al que se ha sumado también el portavoz nacional del PP. Martínez-Almeida ha criticado a Sánchez por ser "magnánimo y compresivo con Otegi y Bildu y con los condenados por dar un golpe de estado" y se pregunta cuándo será magnánimo con el español medio.

En la misma línea, la vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Cs en la Comunidad, Begoña Villacís, ha denunciado que las palabras de Sánchez delatan "lo que acaba de hacer". "Yo a Sánchez le presentaría al Sánchez de hace dos años, el que quería endurecer los delitos".