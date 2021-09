El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha tachado de "lamentables" las imágenes en las que el diputado de Vox José María Sánchez García llama "bruja" a la diputada del PSOE Laura Berja: "Lo vivo con pesar".

Bolaños ha explicado que en la primera comparecencia que hizo como ministro en el Congreso ya advirtió a la representante de Vox: "A mí en el barro no me va a encontrar, usted podrá estar allí, pero no me va a encontrar. Allí en el barrio, embarrados todos, parecemos todos iguales, y no somos iguales".

Según el miembro del Gobierno "este comportamiento lo que hace es que la ciudadanía se avergüence". "Estoy seguro que ni siquiera los votantes pueden estar conformes con esta actitud", ha dicho.

"Los responsables públicos tenemos que ser conscientes que en nuestro discurso tenemos que fomentar la convivencia y la tolerancia entre diferentes, porque eso es España. Estas imágenes lo que me producen es tristeza", ha zanjado.