Auxiliadora Honorato: "Si el PSOE gira 180 grados se encontrará con Podemos"

CONSIDERA HIGIÉNICO QUE EL PP QUEDE FUERA DE INSTITUCIONES

La secretaria de Acción Institucional de Podemos, Auxiliadora Honorato, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre los futuros pactos de su formación. Honorato ha dicho que la intención de Podemos "no es humillar al PSOE" y que su única deuda "es con la ciudadanía" tras las elecciones. Además, Honorato ha destacado que cada vez que hay elecciones, Podemos sale reforzado y que "ganas de cambio no es jugar al bipartidismo" porque "las claves políticas de siempre no sirven ahora". Acerca del Partido Socialista, ha respondido que "si gira 180 grados se encontrará con Podemos" y será algo que celebrar porque ellos rechazan "hacer cheques en blanco".