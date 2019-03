Áurea Ferreres: "Hay un 33,8% de población infantil en riesgo de pobreza en España"

Áurea Ferreres, responsable de campañas de 'Save the Children' ha valorado las palabras de Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Scoiales e Igualdad afirmando que la pobreza estaba disminuyendo en España. Al respecto, ha destacado que existen casi tres millones de niños que viven en riesgo de pobreza y exclusión.



Además, ha añadido que en España existen un 33,8% de población infantil en riesgo de pobreza. En este sentido, ha expresado, el país se encuentra a la cola en Europa, por detrás de países como Bulgaria y Rumanía.



Asimismo, ha hecho un llamamiento para "que el compromiso político no pase por grandes declaraciones y por datos estadísticos que reflejen una realidad incompleta".



En definitiva, Áurea Ferres, ha defendido que "los derechos de la infancia son líneas rojas que no se pueden traspasar".