Jaume Asens defiende que la propuesta del Gobierno de celebrar la primera reunión de la mesa de diálogo con el Govern el próximo 24 de febrero es "una prueba de que vamos en serio y de que queremos sentarnos lo más pronto posible".

En este sentido, ha advertido de que "hay que intentar superar los obstáculos que parece que el president Torra quiere poner a ese diálogo, intentado ir lo más rápido posible".

A juicio del presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, Quim Torra está haciendo "un uso electoralista" de la mesa de negociación, algo que, en su opinión, es "una grave irresponsabilidad".

A este respecto, ha recordado que Torra dejará de ser president próximamente. "No puede ser que sus intereses personales, su obsesión por pasar a la historia como un president irredento, se imponga por encima del sentido común y la voluntad de la mayoría de los catalanes", ha aseverado.

Por otra parte, el diputado de En Comú Podem ha valorado como "positivo" que Esquerra y Junts per Catalunya "ya no se están peleando por ver quien lidera el unilateralismo, sino por ver quien lidera esa mesa de diálogo".

No obstante, ha considerado que este "va a tirar adelante no gracias, sino pesar de Junts per Cat, que ya está en precampaña" y que "en algún momento prefiere que ese diálogo no se produzca y esa mesa fracase". "Nuestra obligación política es sortear las minas que va dejando Junts en el camino de ese diálogo", ha concluido.